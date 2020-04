Exclusief voor abonnees DeliverMou 30 april 2020

00u00 0

Zelfs The Special One steekt de handen uit de mouwen tijdens de coronacrisis. José Mourinho - met handschoenen en mondmasker - hielp gisteren mee met de bedeling van verse groenten en fruit uit de tuin van het Tottenham Training Centre. "Het doet me deugd dat we met dit eten de meest hulpbehoevenden kunnen helpen", zei de coach. Vanuit White Hart Lane vertrekken voedselpakketten naar zo'n 1.500 gezinnen. (MVS)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen