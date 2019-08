Exclusief voor abonnees Deli wordt klaargestoomd 20 augustus 2019

Met een ingepakte enkel verscheen-ie op de luchthaven van Oostende, Simon Deli. 't Bewijs dat hij nog niet volledig fit is. Deli wilde zijn gehavende rechter - een overblijfsel uit Kiev - zo veel mogelijk sparen tijdens de afreis. Elk detail telt. Club doet er alles aan om z'n sterkhouder achterin klaar te stomen tegen vanavond. In principe zal dat ook lukken. Al dan niet met een pijnstiller. Deli trainde gisteren in elk geval met de groep, tijdens de afsluitende sessie in het Linz-stadion. (NP)

