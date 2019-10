Exclusief voor abonnees Deli teleurgesteld "Bedankt, VAR, om grote clubs te redden" 02 oktober 2019

00u00 0

Simon Deli speelde een dijk van een match, alleen liet hij zich bij de gelijkmaker aftroeven door Casimero. "Een grote overtreding", zo oordeelde de Ivoriaan kort na de match. "Ik heb maar één duel niet gewonnen, maar het was een fout op mij. Eerst geeft de tegenstander mij een duw en dan scoort hij. Ik weet niet waar de VAR was, maar veel kunnen we er nu niet meer aan doen." Na de match haalde Deli via Instagram nog eens uit naar de videoref: "Bedankt, VAR, om de grote clubs te redden." Maar bovenal was hij blij: "Mijn eerste gevoel is er één van vreugde. Dank je, God, voor dit resultaat. Nu moeten we geconcentreerd blijven voor het vervolg van de Champions League." (NP)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis