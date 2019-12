Exclusief voor abonnees Deli fit, 'lichte blessure' voor Diatta 11 december 2019

Zoals verwacht kan Simon Deli, zaterdag nog aan de kant tegen STVV, vanavond zijn opwachting maken. De Ivoriaan trainde gisterochtend mee en is hersteld van het euvel dat hij vorige woensdag in de bekermatch op Oostende had opgelopen. Niet aanwezig op training gisteren was Krépin Diatta, die volgens Club met een lichte blessure sukkelt. Afwachten of de Senegalees, die vanavond sowieso geschorst is, zondag aan de slag kan in Gent. (TTV)