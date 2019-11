Exclusief voor abonnees Deli en Dennis weer fit 05 november 2019

De last aan zijn hamstring was niet meer dan een kwaaltje. Twee dagen nadat Simon Deli tegen KV Kortrijk vervroegd het veld verliet met pijn achteraan z'n bil, trainde de sterkhouder achterin al weer mee met de groep. Behoudens een reactie - wat niet verwacht wordt - is Deli speelklaar voor de clash met PSG. Stapt straks ook mee op het vliegtuig naar Parijs: Emmanuel Dennis. Hij ontbrak zaterdag nog in de selectie met last, maar zonder erg zo blijkt. In de 23-koppige selectie van Clement ontbreken dus enkel de geschorste Vormer en de nog revaliderende Mata (hamstrings), die steeds dichter bij een terugkeer staat. Mata werkte gisteren al een individuele sessie met bal op het veld af. Mogelijk behoort hij komend weekend, voor de topper tegen Antwerp, al opnieuw bij de selectie.

