Deli: "Beelden van Manchester united niet herbekeken" 02 maart 2020

Drie dagen na zijn uitschuiver op Old Trafford heeft Simon Deli zich goed herpakt. De Ivoriaan wil zijn handsbal en uitsluiting snel vergeten - zijn prestatie op Genk kan hem daarbij helpen. "De nacht zelf heb ik de fase al achter mij gelaten", aldus Deli. "Het zijn dingen die gebeuren. Toon mij de persoon die nog nooit iets fouts heeft gedaan. Die moet nog geboren worden. Het was een reflex, ik wil het snel vergeten. De fase zelf heb ik niet meer herbekeken. Ik had er absoluut geen nood aan om de beelden terug te zien, want ik heb mijn ploeg fel gestraft. Het is niet zo dat mijn carrière na die handsbal gedaan is, integendeel. Ik heb nog mooie jaren voor me liggen." (TTV)