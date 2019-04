Exclusief voor abonnees Delhaize zoekt 1.000 nieuwe medewerkers 11 april 2019

Delhaize gaat dit jaar circa 1.000 personeelsleden aanwerven. "Voor het merendeel vaste contracten en met de klemtoon op de regio's Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant", zegt woordvoerder Roel Dekelver. De nieuwe medewerkers zullen deels vertrekkend personeel moeten opvangen, en deels gaat het om nieuwe functies. Het aantal aanwervingen ligt in de lijn met de vorige jaren, maar door de krapte op de arbeidsmarkt moet de keten wel inventiever gaan rekruteren, klinkt het. Daarom wordt via een soirée op 23 april in Vilvoorde gezocht naar geschikte kandidaten voor de functie van (assistant) store manager, en via een kook-workshop op 7 mei in Gent naar kandidaten om teamleider te worden.

