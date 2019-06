Exclusief voor abonnees Delhaize wordt afhaalpunt voor bol.com 04 juni 2019

Delhaize start in de provincie Antwerpen met een proefproject als afhaalpunt voor pakketjes besteld bij bol.com. De termijn is dezelfde als bij een thuislevering. "Hoe meer pakjes bol.com kan bundelen, hoe beter voor het milieu en de mobiliteit", aldus de warenhuisketen. De service wordt deze zomer uitgetest in alle Delhaizes en deelnemende AD of Proxy Delhaizes in Antwerpen. Slaat het initiatief aan, dan wordt het uitgebreid naar heel Vlaanderen. (SPK)