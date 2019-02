Delhaize verhuist naar gebouwen De Persgroep 26 februari 2019

Delhaize verhuist in de eerste jaarhelft van 2020 zijn hoofdkwartier van Sint-Jans-Molenbeek naar Kobbegem. De warenhuisketen gaat de administratieve diensten onderbrengen in de gebouwen waar nu De Persgroep huist. Na de zomer verhuist de mediagroep (o.a. 'Het Laatste Nieuws' en 'De Morgen') naar Antwerpen. Door de verhuis naar Kobbegem zullen de circa 1.000 personeelsleden van Delhaize vlak bij de logistieke depots van de groep werken. Ook de IT-diensten, die nu nog in Anderlecht zitten, verhuizen mee. In 2021 brengt Delhaize zijn wijnbottelarij naar Zellik over. Voor de site in Sint-Jans-Molenbeek wordt een koper gezocht.

