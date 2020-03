Exclusief voor abonnees Delhaize tussen 8 en 9 uur exclusief voor 65-plussers 17 maart 2020

Delhaize schakelt als eerste supermarktketen een versnelling hoger om de verspreiding van het coronavirus verder in te dijken. Vanaf vandaag zal het elke ochtend tussen 8 en 9 uur uitsluitend 65-plussers in haar winkels toelaten. "Als kwetsbare groep krijgen zij dan expliciete voorrang en toegang tot onze winkels. We rekenen op de solidariteit en begrip van andere klanten, en vragen hen met aandrang om buiten dit tijdsvenster hun boodschappen te doen." Vanaf vandaag laat de keten ook niet meer dan één persoon tegelijk binnen per 15m² winkeloppervlakte, ofwel maximaal 150 klanten. Om dit in goede banen te leiden, worden ook veiligheidsmensen aan de ingang ingezet. (SPK)