Delhaize krijgt Nederlander als financieel directeur

Beetje bij beetje neemt Ahold Delhaize de zaken in handen bij zijn Belgische supermarktketen. Zo wordt Siger Spaans de nieuwe financieel directeur van Delhaize. Het is de eerste maal dat een Nederlander aan de directietafel van Delhaize komt te zitten. Spaans zit al 17 jaar bij Ahold, en heeft al ervaring opgedaan bij de Nederlandse dochter Gall & Gall, een keten van drogisterijen, en bij Albert, de Tsjechische dochter van Ahold. Nu moet hij mee orde op zaken stellen bij Delhaize, dat al enkele kwartalen onder de verwachtingen presteert. Het is niet de eerste zet die Ahold doorvoert om de touwtjes bij Delhaize strakker in de hand te houden. Zo moet de CEO van Delhaize, de Fransman Xavier Piesvaux, al enkele maanden verslag uitbrengen bij Wouter Kolk, die Albert Heijn superviseert. Overigens verdwijnen bij Delhaize België drie directeurs. Behalve Siger Spaans komt Dieter De Waegeneer aan boord als nieuwe personeelsdirecteur. Hij volgt Sylvie van den Eynde op, die de laatste herstructurering bij Delhaize in goede banen leidde.

