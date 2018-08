Delhaize-erfgenaam verkoopt aandelen 07 augustus 2018

Jacques de Vaucleroy, een nakomeling van de stichtende familie achter supermarktketen Delhaize, heeft de helft van zijn aandelen in Ahold Delhaize van de hand gedaan. De Vaucleroy had tot voor kort nog 829.023 aandelen in zijn bezit. De helft daarvan werd verkocht aan een prijs van 20,28 euro per stuk. Samen leverde dat 8,112 miljoen euro op, melden nieuwszender RTL Z en de Nederlandse beurswaakhond AFM. De Vaucleroy is de enige Delhaize-nakomeling die nog in de raad van bestuur zetelt, meerbepaald als vicevoorzitter.

