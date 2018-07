Delhaize en Lidl uurtje vroeger dicht 10 juli 2018

00u00 0

Een buitengewone wedstrijd vraagt om buitengewone openingsuren. Wie vandaag nog snel voor de match zijn voorraad biertjes wil aanvullen, zal bij Delhaize en Lidl voor een gesloten deur staan. Beide supermarkten sluiten hun filialen een uurtje vroeger - om 19 uur in plaats van om 20 uur dus. Het was de socialistische vakbond BBTK die daartoe opriep, zodat ook werknemers van handelaars de halve finale kunnen volgen. "En aangezien bijna heel België op dat moment aan zijn televisie gekluisterd zit,moeten ze niet meteen omzetverlies vrezen", klinkt het. Voor wie niet voetbalgek is: Carrefour en Colruyt behouden hun gewone openingsuren.