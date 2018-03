Delhaize doet niet onder 28 maart 2018

Niet alleen Aldi geeft zijn winkels een modernere look. Ook Delhaize heeft een investeringsprogramma gepland. De Belgische supermarktketen wil dit jaar 90 winkels vernieuwen en 35 nieuwe openen. Het gaat vooral om Shop&Go's, Proxy Delhaizes en AD Delhaizes, zegt woordvoerder Roel Dekelver. "We zien immers nog potentieel in de buurtwinkels. Nabijheid blijft belangrijk voor de klanten." Voor die operatie trekt Delhaize dit jaar 250 miljoen uit. Ter vergelijking: bij Aldi gaat het om 350 miljoen, verspreid over 18 maanden. Met dit verschil: bij Delhaize worden 75 zelfstandige winkels aangepakt, waarvan de uitbater een deel op zich neemt. (FrD)