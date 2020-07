Exclusief voor abonnees Delhaize belt politie voor wie regels overtreedt 11 juli 2020

Supermarkten zijn blij dat klanten voortaan verplicht worden om tijdens het winkelen een mondmasker te dragen. Ze benadrukken dat het personeel niet voor agent gaat spelen, maar Delhaize zegt wel de politie te bellen als klanten per se willen winkelen zonder mondmasker. "We zullen één keer vragen om toch een mondmasker op te zetten. Ook als die persoon weigert, gaan we die niet de toegang ontzeggen, maar wel de politie inschakelen", zegt woordvoerder Roel Dekelver. Hij wijst erop dat er bij het begin van de coronacrisis enkele incidenten geweest zijn met klanten. "Dat willen we vermijden. Ons personeel staat al onder zware druk, we willen ze geen extra druk opleggen door hen ook nog te vragen politieagent te spelen."

