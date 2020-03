Exclusief voor abonnees Delfine Persoon 25 maart 2020

Delfine Persoon (35) is nog van een longontsteking aan het bekomen die haar tijdens het olympisch kwalificatietoernooi in Londen tien dagen terug velde. Nu er door het uitstel van de Spelen weer tijd komt op de kalender, nemen haar kansen op een herkansing weer toe. Persoon wilde gisteren het nieuws nog laten bezinken, meldde ze: "Geen idee wat we gaan doen voorlopig." (VH)