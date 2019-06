Exclusief voor abonnees Delfine Persoon Onze columniste NADINE VAN DER LINDEN 08 juni 2019

Tjonge, naar dat gezicht zat je toch even te kijken: dat een oogkas zó opzwellen kan, dat gaf bijna een pijnscheut rond je eigen voorhoofd. Alle sympathie dus, al viel het op hoe massaal ze deze week was, voor Delfine Persoon. Het kan toch niet dat we opeens allemaal fan van het vrouwenboksen zijn, een discipline die in België zo ondergewaardeerd blijft dat Delfine nog altijd vooral politie-agente is? Er bestaat een beperkte fanbase, dat wel, en dan nog wat mannen die dat spannend vinden, twee vrouwen die mekaar slaan. Sommige mannen vinden twee vrouwen bij mekaar áltijd spannend - dat is voor een andere keer.

