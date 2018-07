Delferière weigert VAR-opdracht 26 juli 2018

Sébastien Delferière heeft vriendelijk bedankt voor de wedstrijd Lokeren - Racing Genk van zondag. De scheidsrechter werd aangeduid om op Daknam in het busje van de VAR plaats te nemen, maar heeft daar naar verluidt geen zin in. Bij de KBVB was niemand bereikbaar voor commentaar.

HLN