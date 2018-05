DELFERIÈRE is terug, "maar kans is klein dat ik nog in play-offs fluit" 08 mei 2018

Drie maanden na zijn meniscusoperatie maakte Sébastien Delferière gisteren zijn comeback in de beloftenwedstrijd tussen Anderlecht en KV Oostende (0-1). De nummer één van het scheidsrechterskorps legt morgen in Tubeke zijn medische en fysieke testen af. Slaagt hij daarin, dan komt hij mogelijk nog tijdens de play-offs in actie. "Al denk ik dat die kans eerder klein is", vertelde Delferière na de partij op Neerpede. "De revalidatie is sneller dan verwacht verlopen, maar we moeten geen risico's nemen. Vooral wat het tempo betreft, is er een groot verschil. Als ik dit seizoen nog een wedstrijd mag leiden, dan zal dat er één zijn waar de inzet niet al te groot is." (KDZ)

