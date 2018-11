Delferière blijft werken voor voetbalbond 20 november 2018

00u00 0

Scheidsrechter Sébastien Delferière (37) is opnieuw aan het werk voor het ACFF, de Waalse tak van de voetbalbond. De ref mag door zijn mogelijke betrokkenheid bij het voetbalschandaal geen matchen meer fluiten, maar kan zijn functie van financieel manager wel opnieuw opnemen. "Zijn tweede contract is niet geschorst omdat zijn administratieve taak niets te maken heeft met arbitrage", zegt bondsvoorzitter Gérard Linard. "Maar matchen fluiten is zowel voor hem als Bart Vertenten verleden tijd." Vertenten mag wel terugkeren als radioloog naar het UZ Brussel. "We zullen samen bekijken hoe we hem opnieuw inpassen", zegt het ziekenhuis. "Mogelijk zal hij tijdelijk minder met patiënten werken." (KSN)

HLN