Delegatie in Bundesliga breidt uit tot 11 Belgen 07 juli 2020

00u00 0

Birger Verstraete ruilde Keulen in voor Antwerpen, maar door de tranfsers van Thomas Meunier (PSG) naar Borussia Dortmund, Dimitri Lavalée (Standard) naar Mainz en de promotie van Orel Mangala bij Vfb Stuttgart, neemt het aantal Belgen in de Bundesliga komend seizoen toe tot elf. Al kan de mercato daar uiteraard nog verandering in brengen... (VH)

