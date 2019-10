Exclusief voor abonnees DELA redt concurrent Yarden 29 oktober 2019

Uitvaartverzekeraar en -verzorger DELA wil branchegenoot Yarden overnemen, die al enige tijd in financiële problemen verkeert. Yarden heeft 390.000 pakketpolissen en 1 miljoen leden. Door de aanhoudende lage rente was het bedrijf in de problemen geraakt. Het betaalde niet langer alle uitvaartkosten, maar een specifiek bedrag per uitvaart. DELA krijgt na de overname de verzekeraar en het uitvaartbedrijf van Yarden in handen. DELA (Draagt Elkanders Lasten) heeft 170 vestigingen, 2.000 medewerkers, 4 miljoen verzekerden in de Benelux, is ook in ons land actief en verzorgt 44.500 uitvaarten per jaar. Yarden heeft 900 medewerkers, 41 uitvaartcentra, 24 crematoria en 7 begraafplaatsen in Nederland.

