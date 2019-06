Exclusief voor abonnees Del Potro moet weer onder het mes 21 juni 2019

Ongeluk blijft de 30-jarige Argentijn Juan Martin Del Potro (ATP 12) achtervolgen. Nadat hij in februari van dit jaar terugkwam van een gebroken knieschijf die hij opgelopen had op het toernooi van Shanghai in oktober 2018, gleed hij woensdag in zijn eerste ronde op Queen's uit tijdens zijn zege op Denis Shapovalov. Het spijkerharde verdict: opnieuw een breuk in de knieschijf. Er wacht Del Potro dan ook een zoveelste operatie en revalidatie. (FDW)