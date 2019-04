Exclusief voor abonnees Dekstier breekt penis door Mug-heli € 4.000 11 april 2019

Een landbouwer uit Houthulst eist 4.000 euro van de MUG-heli omdat de penis van zijn dekstier door het lawaai gebroken is. Dat gebeurde twee weken geleden toen de helikopter in de weide van de landbouwer landde voor een medisch noodgeval. "Door het lawaai maakte het dier een verkeerde beweging en brak zijn penis tijdens het paren", legt advocaat Thomas Bailleul uit. "Hij is zo niks meer waard. De prijs van zo'n beest bedraagt 4.000 euro. Dat geld willen we nu recupereren via de verzekering van de MUG-heli." Een veearts stelde de schade vast. De dekstier wacht allicht het slachthuis. (JHM)