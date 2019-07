Exclusief voor abonnees Dekentje tegen warmte 26 juli 2019

00u00 0

Hoe in deze verzengende hitte een dekentje dan toch nog goed van pas komt. Al enkele jaren wordt de Rhônegletsjer in Zwitserland bedekt met dekens, en die worden momenteel vervangen. Dankzij de isolerende werking smelt de sneeuw eronder minder snel weg. De Rhônegletsjer is de grootste in de Urner Alpen in Zwitserland en vormt de bron van de rivier de Rhône. De laatste 150 jaar trok het ijs zich al meer dan 1.400 meter terug. De dekentjes bewezen de jongste jaren hun nut.