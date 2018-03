Dejonckheere uitgeroepen tot 'Mister Champions League' 07 maart 2018

Roeselare heeft zich niet kunnen plaatsen voor de play-offs met 12 in de Champions League, maar ging wel met een paar individuele prijzen lopen in de referendums na de groepsfase. Libero Stijn Dejonckheere haalde de trofee binnen van 'Best receiver' en 'Best receiver efficiency'. Hij ontving daarvoor gisteren de titel van 'Mister Champions League 2018'. Arno Van de Velde eindigde op de tweede plaats als 'Best blocker efficiency'. (BrV)