Dejonckheere (Roeselare) "De verdiende kampioen" 30 april 2018

Roeselare-libero Stijn Dejonckheere toonde zich na afloop groot in het verlies. "Maaseik is de verdiende kampioen. Hoedje af, maar wij zijn wel blijven vechten. Helaas volstond dat niet. Uiteindelijk mogen wij blij zijn met de bekerwinst. Natuurlijk smaakt dit zuur, maar wij erkennen kwaliteit en daar heeft Maaseik duidelijk het verschil gemaakt", vertelde Dejonckheere. Na vijf titels voor Roeselare, wil de West-Vlaming niet van een wissel van de macht spreken. "Dit is geen momentopname. Nogmaals, de titel is verdiend, maar het tij kan ook snel keren. Vandaag is Maaseik de beste, vanaf maandag is het weer aan ons om te bewijzen dat Roeselare opnieuw de belangrijkste uitdager wordt." (KWP)