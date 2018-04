Dejonckheere haakt af voor Red Dragons 03 april 2018

00u00 0

Volleybal

De nieuwe bondscoach Andrea Anastasi heeft 28 spelers gepolst voor de komende zomercampagne die uit twee delen bestaat. Vanaf 19 mei komt de nationale ploeg in actie in de Golden European League die in het beste geval duurt tot 24 juni. De voorbereidingen op het WK in Italië (van 12 tot 30 september) beginnen al op 30 juli. Libero Stijn Dejonckheere (30) van Roeselare, die vorig seizoen al een stapje opzijzette, heeft opnieuw bedankt voor de uitnodiging. "Op zich wel jammer, want een WK ontbreekt nog op mijn palmares. Maar nu ik ook een bedrijf van zeven mensen leid, kan ik het me niet permitteren om langere tijd afwezig te blijven." Igor Grobelny (Tirol), Simon Peeters (VHL), Anshel Ver Eecke (Menen) en Lou Kindt (Roeselare) kregen ook een uitnodiging en worden mogelijk nieuwe gezichten bij de Red Dragons. Er wordt verwacht dat niet alle opgeroepen spelers zich beschikbaar stellen voor beide fases van de campagne. (MPM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN