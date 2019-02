Dejaegere: zware enkelblessure 18 februari 2019

Brecht Dejaegere liep in Beveren behoorlijk wat schade op aan de enkel. Zes minuten voor rust werd hij van het veld getrapt door Caufriez, de maker van de openingsgoal. "De enkel ligt open, de gewrichtsbanden zijn geraakt", aldus clubdokter Luc Vanden Bossche. Bij Gent begreep men niet dat Caufriez er met geel vanaf kwam, nadat die met een gestrekt been over de bal inging op Dejaegere. (RN)