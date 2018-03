Dejaegere wordt gespaard, Neto mee op stage 03 maart 2018

Hij schuwt de risico's, Yves Vanderhaeghe. Zo wordt Brecht Dejaegere in principe gespaard omdat hij op negen gele kaarten staat. Bij een tiende tegen KV Oostende zou Dejaegere de eerste speeldag van play-off 1 missen. De kans is dan ook klein dat de middenvelder volgende week in Genk wél zal spelen. Naast Dejaegere riskeren ook Gigot en Yaremchuk een schorsing. "Of ik een tactiek heb? Slim zijn en geen vijfde geel slikken", grijnsde Gigot.

