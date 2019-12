Exclusief voor abonnees Dejaegere out tot na Nieuwjaar 03 december 2019



Brecht Dejaegere wordt vandaag geopereerd. De middenvelder van AA Gent brak zijn sleutelbeen in een ongelukkig duel met Kortrijkspeler Christophe Lepoint. Een scan zondagavond bracht aan het licht dat het niet om een complexe, maar om een 'rechte' breuk' gaat. Dat zou het genezingsproces moeten vergemakkelijken, maar sowieso komt Dejaegere dit jaar niet meer in actie. Hij hoopt tijdens de stage in Oliva (5 tot en met 11 januari) te kunnen aanpikken bij de groep. (RN)