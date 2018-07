Dejaegere opnieuw fit 27 juli 2018

00u00 0

Keuzestress voor Yves Vanderhaeghe. De coach moet straks een selectie maken uit een kern van meer dan dertig spelers. Brecht Dejaegere is er daar één van - hij traint al enkele dagen opnieuw mee na een dijbeenblessure. Ook Simon is fit, maar beperkte zich vooral tot individuele loopsessies. Kvilitaia (enkel), Neto (knie), Smith (voet) en Bronn (knie) zijn out. WK-finalist Kalinic heeft nog een week vrij