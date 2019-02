Dejaegere fit, Chakvetadze niet 22 februari 2019

Brecht Dejaegere is hersteld van de aanslag die Caufriez in Beveren op zijn enkel pleegde. "Brecht trainde twee keer, hij is inzetbaar", zegt Jess Thorup. Dat geldt niet voor Chakvetadze, die terugkomt van een knieblessure. "Giorgi heeft de trainingsintensiteit opgedreven, het gaat de goeie kant uit, maar hij is nog niet klaar voor Standard", aldus Thorup. Stallone Limbombe is weer opgepikt uit de B-kern en behoort tot de wedstrijdselectie. (RN)