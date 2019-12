Exclusief voor abonnees Dejaegere breekt sleutelbeen 02 december 2019

Brecht Dejaegere mocht op bezoek bij zijn ex-club KV Kortrijk eindelijk nog eens in de basis staan, maar hield daar geen goeie herinneringen aan over. De middenvelder, die nog maar in 12 van de 29 wedstrijden van Gent aan de aftrap kwam, werd afgevoerd met een zware blessure. Kortrijk-speler Lepoint viel ongelukkig op Dejaegere en die brak daarbij zijn sleutelbeen. "Brecht is nog even in de kleedkamer geweest", gaf Thomas Kaminski aan. "Hij had uiteraard veel pijn, ik hoop voor hem én de club dat het gaat meevallen, maar ik vrees ervoor."

