Dejaegere bloeduitstorting knie, Christiansen contractuur kuit 22 januari 2018

Zijn debuut was er één van korte duur. Na 42 minuten moest Anders Christiansen al naar de kant. "We wisten dat hij niet 100 procent fit was", aldus Vanderhaeghe. "Christiansen had de voorbije week al wat last van zijn kuit en na 35 minuten begon hij te manken." Dejaegere bleef tijdens de rust in de kleedkamer. "Brecht had een trap op zijn knie gekregen en kon na de eerste helft met moeite nog fietsen - we doen dat soms om de spieren warm te houden. Het ging echt niet meer." (NP)