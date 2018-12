Déjà-vu bij Lokeren Al 10 punten verloren in laatste 10 minuten 01 december 2018

Voor de zevende keer dit seizoen gooide Lokeren in het slot van een match nog punten te grabbel. De Waaslanders verloren zo al 10 punten in de laatste 10 minuten van een match. In plaats van 11 punten hadden ze er 21 kunnen hebben.

