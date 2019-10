Exclusief voor abonnees Degryse COLUMN | Basis om op door te gaan 03 oktober 2019

"Genk pakte een mooi punt tegen Napoli. Dat was een beloning voor de manier waarop Mazzu zijn team had laten voetballen. Genk speelde goed, met vooral een uitstekende mentaliteit. Daarmee begint alles. Zeker in de Champions League. Dat klinkt misschien logisch, maar twee weken geleden in Salzburg hebben we daar hoegenaamd niéts van teruggezien. Na die pandoering was Genk de fans een goede prestatie verschuldigd."

