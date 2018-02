Degryse COLUMN | Dienende speler vond de rol van zijn leven 08 februari 2018

"Ik vind Ruud Vormer een verdiende winnaar, omdat hij van een dienende speler een bepalende speler is geworden. Gilles De Bilde noemde hem 'geen wow-speler'. Een dienende speler is geen 'wow-speler', maar als je daar boven kan gaan en in die rol bepalend kan worden, heb je het fantastisch gedaan. Een dienende speler heeft niet de stats van Vormer. 9 goals en 14 assists dit seizoen al, dat zijn de stats van een bepalende speler."

