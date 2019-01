Degryse COLUMN | "Mooie voetballer, mooie persoonlijkheid" 17 januari 2019

00u00 0

"De Gouden Schoen van Hans Vanaken is absoluut verdiend. Hij speelde het hele jaar op niveau. Op zijn positie moet je bij 25 tot 30 doelpunten betrokken zijn, met goals en assists. Daar is hij ruimschoots in geslaagd. Los van die statistieken was Hans het voorbije jaar de spelbepalende figuur bij Club. Als dirigent had hij een groot aandeel in de titel van Club én in de mooie dingen die ze in de Champions League hebben laten zien. Hij is ook Rode Duivel geworden. Naast zijn grote voetbalkwaliteiten charmeert Vanaken ook als persoonlijkheid. Hij komt nooit arrogant over in zijn uitspraken, hij doet nooit aan zelfverheerlijking. Hij ziet het spel goed en maakt daardoor ook geweldige goals. Maar hij laat ook anderen beter spelen, als ze verstandig lopen. Zo bediende hij Izquierdo, Limbombe en nu Danjuma of Diatta vaak bij een doelpunt. Hans was de doorslaggevende factor in een sterk Club Brugge. Hij maakte ook jaar na jaar progressie, elk jaar kwam er 5 tot 10% bij. Hij wordt nu beloond voor het harde werk van de voorbije vijf tot zes jaar, voor mij is hij even mooi als mens als als voetballer."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN