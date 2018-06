Degryse COLUMN | Ik zou Benteke altijd hebben meegenomen 05 juni 2018

"Ik zie twee echt grote verrassingen in de definitieve selectie van Martínez, de keuze voor Adnan Januzaj en de niet-selectie van Christian Benteke. Met Lukaku en Batshuayi hebben we nu maar twee centrumspitsen, voor een heel toernooi vind ik dat toch een beetje krap. Bovendien komen zowel Batshuayi als Lukaku terug van een enkelblessure en hebben ze nog een beetje achterstand, het is vingers kruisen en hopen dat ze fit blijven. Het argument dat Benteke geen goed seizoen heeft gedraaid bij Crystal Palace klopt, maar ik had hem er altijd bij genomen omdat hij ook een ander profiel heeft dan Lukaku en Batshuayi. Benteke is toch kopbalsterk en er komen momenten in het toernooi dat je een spits met zijn profiel kunt gebruiken."

