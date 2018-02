Degryse COLUMN | "Je zult zien, het kan nóg erger" 17 februari 2018

"Ik heb slecht nieuws voor de fans van Anderlecht. Ik geloof niet dat hiermee de bodem is bereikt. Ik schreef het eergisteren al: deze ploeg zal de komende weken nóg dieper zinken. Dat voél je gewoon. Er is een ontstellend gebrek aan kwaliteit en leiderschap. Anderlecht komt gewoon niét tot kansen. De supporters gaan zich meer en meer roeren, binnenkort komt de machtswissel waardoor alle aandacht weer zal afgeleid worden... - mensenlief, hoe kun je zo in het moeras zitten?"

HLN

