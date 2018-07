DEGRYSE "Martínez duwt zijn spelers naar het hoogste" 07 juli 2018

00u00 0

"Datgene waar we al zo lang naar snakten, is eindelijk realiteit geworden. We hebben namelijk eindelijk een topland geklopt. En we deden dat ook nog eens op het juiste moment. Dat gebeurde op basis van een verstandige aanpak van de bondscoach, die de Brazilianen heel goed had geanalyseerd. We stonden om te beginnen goed bij balverlies, met een achterlijn van vier verdedigers en drie middenvelders daarvoor. Meunier stond bij balverlies mee in de defensie. Op het middenveld namen Fellaini en Chadli respectievelijk Coutinho en Paulinho voor hun rekening, terwijl Witsel de opkomende man moest opvangen. Het centrum was zo heel goed bevolkt en afgesloten. Daar stond een stevig blok en daar hadden de Brazilianen het heel moeilijk mee. En als er aan de buitenkant doorgang was, hadden we mensen genoeg om die ballen te verwerken. Tactisch zette Martínez een meesterstuk neer en achteraf toonde hij nog eens zijn klasse door alle pluimen op de hoed van de spelers te steken."

