Exclusief voor abonnees Degryse COLUMN | Verdiend punt, maar denk toch een béétje meer na 27 november 2019

00u00 0

"Meer balbezit. Meer doelpogingen. Club Brugge was gewoon béter dan Galatasaray, en dat in een Turkse heksenketel. De bijna-kwalificatie is dus zeker verdiend. Al heeft Club het zichzelf vooral ook moeilijk gemaakt. Vooral door de manier waarop ze aan de wedstrijd zijn begonnen. Galatasaray was sterker in de beginfase. Misschien wel vooral omdat blauw-zwart onder de indruk was van de omstandigheden. De opdracht was duidelijk - vooral niét op achterstand komen. Want de Turken zijn geen ploeg die gemakkelijk scoort, maar ze kunnen wel enorm vervelend zijn om tegen te spelen. Dat bleek ook na de 1-0. Galatasaray heeft tachtig minuten lang het bloed onder de nagels gehaald bij de spelers, de bank, de staf van Club Brugge. En het moet gezegd: die lieten zich ook te gemakkelijk vangen aan de emoties."

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu