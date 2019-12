Exclusief voor abonnees Degryse COLUMN | Conclusie? Goalgetter gezocht! 12 december 2019

"Club voetbalde voor de rust goed, maar vergat zichzelf in de eerste helft nóg maar eens te belonen. Die gemiste kans van Tau, dat is het verhaal van Club in deze Champions League en de voornaamste conclusie die we na deze campagne kunnen trekken. Ze mankeren koelbloedigheid, killerinstinct. Vanop vier meter oog in oog met Areola, daar moet je beter doen. Ze moeten daar die voorsprong nemen en dat gebeurt niet. Jammer. De aanvallers van Club hebben goeie acties en flitsen, maar ze werken niet af. Verder waren ze goed, Club speelde goed voetbal. Mignolet moest die bal van Jovic pakken en het schot van Isco ging gelukkig naast. Verder maakte Real weinig klaar. Chapeau voor Kossounou. Die speelde in de eerste helft alsof hij al jaren in deze verdediging speelt - een fantastische prestatie."

