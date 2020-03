Exclusief voor abonnees Degryse COLUMN | Deur op een kier 18 maart 2020

00u00 0

"Het EK uitstellen naar volgende zomer was de enige logische beslissing. UEFA had geen andere keuze, dat voelde je aan alles. De alternatieven - zoals een EK in de winter - vond ik eigenlijk geen goede oplossing. Niet voor de spelers, niet voor de fans. En volgend jaar is er ruimte voor, dus... Het is een uitzonderlijke situatie en die vereist uitzonderlijke maatregelen."

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over EK

sport

sportdiscipline

voetbal