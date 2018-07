DEGRYSE COLUMN | Met opgeheven hoofd 11 juli 2018

"We hebben een fantastisch verhaal geschreven in Rusland, maar het eindigt uiteindelijk toch in mineur. De doelstelling van iedereen - niet het minst van de spelers - was de finale. Als het dan in de halve finale eindigt, is de ontgoocheling zeer groot. Maar ik vind dat de spelers met opgeheven hoofd terug mogen keren naar België. De Duivels hebben op dit WK reclame gemaakt voor het Belgisch voetbal, maar het gevoel blijft dat er meer in zat. Wij hebben op dit toernooi mooi voetbal laten zien, deze Rode Duivels waren ambassadeurs van het wereldvoetbal. Helaas voetbalde Frankrijk zeer zakelijk. Ze hebben zich allemaal opgeofferd voor dat ene doel. Daar moeten we ons bij neerleggen. Dit was een vooruitgeschoven finale, tussen de twee beste ploegen van het toernooi. We moeten de nederlaag niet bij één specifiek ding zoeken, we hadden het als geheel moeilijk. Chadli kwam moeilijk tot voorzetten. Lukaku zat gevangen tussen Varane en Umtiti, het beste centrale verdedigingsduo van Europa. In de omschakeling hadden we het zelf moeilijk met Mbappé - een bijzondere speler. Voor de rust ging het allemaal nog, maar na de rust verdwenen we uit de wedstrijd. De Bruyne kon moeilijk zijn goeie passes vinden, Hazard had het een stuk moeilijker. De tweede helft kwamen we nauwelijks voor doel. Ik zag een zeer sterke Pogba, die Fellaini uit de wedstrijd hield. De Fransen waren zeer goed ingesteld op ons. Dat is een compliment, maar de ontgoocheling van de tweede helft doet pijn. Maar je moet ook verder kijken. Daarom zeg ik ook dat de spelers met opgeheven hoofd naar huis mogen. Een geweldige comeback tegen Japan, we hebben voor spektakel gezorgd tegen Brazilië. We zijn wel twee keer door het oog van de naald gekropen, maar de manier waarop was goed. We hebben fantastische momenten gekend. Spektakel in de achtste finale en de kwartfinale. Individueel hebben we hoge toppen gescheerd, met Lukaku, De Bruyne, Hazard en Courtois. We hebben een resultaat gehaald tegen Brazilië, voor de ogen van heel de wereld. Maar in de halve finale zijn we gestrand in een wedstrijd die gespeeld werd naar het beeld van de twee trainers. Deschamps is pragmatisch, voor hem telt het doel, maar de manier waarop minder. Martínez probeerde datzelfde doel te bereiken, maar met voetbal dat hij voor ogen had en dat strookt met de spelerskwaliteiten. De voorbije dagen kwam de vraag of deze generatie de beste ooit was, béter dan die van 1986. Maar eigenlijk hebben de jongens van '86 daar zelf vaak op geantwoord dat deze groep meer getalenteerd was dan de hunne. Destijds verwachtte niemand het, nu lag de lat zo hoog. Als je een echte topper bent, ben je ontgoocheld. Dit doet pijn, maar ze moeten het over twee of vier jaar dan nog maar eens opnieuw proberen om voor het allerhoogste te gaan. Ook al zal het gevoel blijven dat dit voor sommigen hét moment was, zoals voor Kompany."

