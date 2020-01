Exclusief voor abonnees Degryse COLUMN | Schoen van de bevestiging 16 januari 2020

00u00 0

"Wat mij betreft, is Vanaken de verdiende winnaar. Hij heeft de lijn van vorig jaar doorgetrokken. Je mag dat niet onderschatten, de verwachtingen liggen een pak hoger na het winnen van de Gouden Schoen. Maar Vanaken was een heel jaar op niveau, verbeterde zijn statistieken nog en zijn impact op een heel goede spelersgroep was nóg groter. Bovendien heeft hij met belangrijke goals de kwalificatie voor de Champions League afgedwongen. Zijn rol is dominanter. En wat je ook niet mag vergeten: Vanaken is een heel jaar fit gebleven en speelde amper slechte wedstrijden. Hij zit in de fleur van zijn leven. Het is straf dat hij al het goede heeft bevestigd."

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis