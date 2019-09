Exclusief voor abonnees DEGRYSE COLUMN | Dewaest exponent van gebrek aan scherpte 18 september 2019

00u00 0

"Het is haast niet te geloven, maar vóór de wedstrijd verkondigden technisch directeur De Condé, de trainer en de spelers eensgezind dat RC Genk meer grinta moest tonen en dat ze meer smeerlapjes moesten zijn. En wat zie je? Bij de rust sta je 5-1 achter zonder dat je als ploeg één overtreding hebt gemaakt. Dat snap ik echt niet. Je incasseert na twee minuten al een goal waarbij de centrale verdedigers Lucumi en Dewaest nergens in de buurt te vinden zijn. Het lag helemaal open, zoiets kán gewoon niet. Genk had wel 60% balbezit en voetbalde een halfuur aardig mee, maar dan laat Dewaest zich bij de 2-0 aftroeven als een miniem. Dewaest was voor mij de exponent van het gebrek aan scherpte bij RC Genk. Hij speelt met een air van 'ik ga het wel oplossen', maar hij laat zich veel te simpel wegzetten. Die Oostenrijkers zetten geen hoge druk, ze laten je komen. Maar als ze de bal veroveren, gaat er geen enkele bal breed. Telkens weer ging het vooruit en telkens weer lag het helemaal open. Met hun loopvermogen ging het iedere keer weer snel diep, zodat Genk geen kans had om zich te hergroeperen. Het was opendeurdag. Salzburg was véél efficiënter en veel uitgekookter. Dit was een les voor heel Genk, maar wel een heel pijnlijke les. De Limburgers werden in alle facetten afgetroefd: fysiek, mentaal, tactisch en technisch. In vergelijking met de kampioenenploeg is dit Genk voorlopig toch serieus verzwakt. De invalbeurt van Bongonda na de rust was een lichtpuntje, maar bij de zesde tegengoal werd er weer niet echt verdedigd. Voor een trainer als Mazzu, die van Charleroi zes jaar een moeilijk te bespelen ploeg maakte, moet dit frustrerend zijn. Maar het is ook aan hem om dit zo snel mogelijk te corrigeren, want anders komen er nog pandoeringen aan."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis