Na de twee lastige verplaatsingen met Refaelov in de basis was de keuze voor opnieuw twee spitsen logisch. Met Diatta (geslaagd debuut, profiel Limbombe) in plaats van Cools bracht Leko nog extra aanvallende impulsen en vinnigheid aan de aftrap. Deze match moest gewonnen worden. De insteek was anders dan de wedstrijd in Gent en Anderlecht, waar Club voor balbezit en controle koos en een gelijkspel voldoende zou geweest zijn. Leko wou meer mensen in de box zien en de keuze voor Wesley en Diaby loonde meteen. Wesley scoorde al in de eerste minuut - het scenario dat Leko in gedachten had, kwam uit. Meteen werd duidelijk dat Club de tegenstander met deze veldbezetting meer bij de keel kan grijpen. Voor Club was het van moeten en dan gaat dat toch iets gemakkelijker als je meteen op voorsprong komt. Naast Wesley startte ook Diaby met veel initiatief en vertrouwen. In het openingskwartier was hij bij elke gevaarlijke situatie betrokken. Dat de 2-0 na 27 minuten van zijn voet kwam, was dan ook logisch. Nakamba had bij Club de meeste problemen. Slordig in de balcirculatie. Eén keer leidde zijn balverlies tot een kans voor Rezaei, die eerder ook al een plaatsbal naast het doel had gelegd.

