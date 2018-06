DEGRYSE COLUMN | "De Bruyne en Hazard bepalend op hun manier" 07 juni 2018

"Ik denk dat Martínez niet ontevreden zal zijn. Zeker niet over hetgeen zijn op papier twee beste spelers hebben laten zien. Hazard kon de hele eerste helft bekoren. Zowat alle acties vertrokken van zijn voet. Eigenlijk scoort Lukaku op zijn aangeven. Hij moest de match openbreken en dat is ook wat hij heeft gedaan. Het is een goed teken met het oog op het WK dat hij zo fit oogt. De Egyptenaren konden hem alleen afstoppen met fouten. Best voor hen dat Hazard er aan de rust afging. De Bruyne vond ik dan weer opvallend in zijn rol als dirigent. Niet dat hij een superwedstrijd speelde, maar hij toonde zich het verlengstuk van de trainer. Ook ná de match. Dan ging hij meteen zijn ploegmaats bijsturen. Die lagere rol op het middenveld bevalt hem duidelijk wel. Elk op hun manier waren De Bruyne en Hazard dus bepalend."

HLN